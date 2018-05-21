Українські фахівці побудували першу ступінь для ракети «Антарес», яку найближчим часом американське космічне агентство NASA запустить з вантажем для Міжнародної космічної станції.

Так, перший ступінь, в якому знаходиться ракетне паливо, створюють інженери українського підприємства «Південмаш«. Потім фахівці приїжджають до США, щоб допомогти зібрати ракету.

«Прекрасні інженери. Деякі з них приїхали на космодром, щоб інтегрувати першу сходинку. Вони будуть контролювати і телеметрію під час зворотного відліку», — кажуть американські фахівці про українських колег та їх завдання.

Зазначимо, ракета «Антарес» з вантажем для МКС повинна була стартувати з космодрому на американському острові Волопс у неділю, 20 травня. Однак її запуск перенесли з-за погодних умов.