11 людей загинули, ще 20 – травмовано.

Автобус, що перевозив близько 30 чоловік, врізався у вантажівку на трасі в центральній частині Індії, 11 людей загинули, 20 отримали поранення, повідомляє агентство United News of India з посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався в понеділок вранці на ділянці автомобільної дороги, що з’єднує міста Агра і Мумбаї в штаті Мадхья-Прадеш. Як повідомили в поліції, автобус прямував з округу Банда (штат Уттар-Прадеш) в місто Ахмадабад, коли врізався у вантажівку, що стояла на дорозі. За даними поліції, вісім чоловік загинули на місці, ще троє померли в лікарні.

Із-за перевантаженості, поганого стану доріг і неакуратне водіння в Індії часто відбуваються серйозні ДТП. За офіційною статистикою, щодня в країні в результаті аварій на дорогах гинуть 400 осіб, за рік жертвами ДТП стають майже 150 тисяч осіб. При цьому, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щорічна смертність на індійських дорогах в останні роки перевищує 200 тисяч осіб.