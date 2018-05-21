Цілий рік депутат приховував від НАЗК покупку Лексуса за більше, ніж 3 млн грн. За це його завтра судитимуть в Бабушкінському районному суді Дніпра, пише Антикор.

Спочатку депутат міськради Дніпра Юрій Акуленко отримав протокол про корупцію за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

Юрій Акуленко на початку 2017 року купив Lexus LX 450 за 3 млн 161 тис. 491 грн. Але, про своє придбання він не звітував 14 місяців, і вніс авто в свою декларацію лише у цьому році. Спочатку матеріали про адмінпорушення потрапили в Жовтневий райсуд, але потім справу відправили по підсудності в Бабушкінський райсуд Дніпра.

Мешканці Дніпра дізналися про нове авто лідера Самодопомоги, коли той припаркувався біля міськради на пішохідній зоні між клумбами. Патрульні пояснили, що так народному обранцю робити не годиться, і відпустили в перший раз без штрафу.

Що ще приховує депутат?

Але це не єдине, чим лідер Самодопомоги, якого звинувачують у незаконному збагаченні, себе проявив. У доповненні до нової машини, Юрій Акуленко обзавівся ділянкою на березі річки Маячки в Самарському районі Дніпра. Для тих, хто не знає тутешніх місць, це тихий передмістя з мальовничими місцями.

Думати про своєму родинному гнізді лідер Самодопомоги почав ще 10 років тому, коли ділянка не був навіть у межах міста. Для того, щоб це стало частиною обласного центру, було багато папірців і безоплатна допомога ще 6 осіб, серед яких – мама депутата, Олександра Порфиріївна Акуленко. Кожен із цих щасливців оформив на себе належні за законом 10 соток, і на сесії міськради восени 2017 року земельний наділ став приватною власністю.

Всього за минулий рік лідер Самодопомоги отримав майже 7, 5 млн грн доходу, з яких 2,2 млн грн – це кредит в Ощадбанку. Який, до речі, Акуленко оформив через два дні після покупки машини.

Також, за ініціативи лідера фракції Самодопомога, був створений цілий департамент енергоефективності. По ідеї, 20 чиновників цього відомства повинні займатися підтримкою громадських ініціатив і просуванням програми Бюджет участі, на яку постійно скаржаться городяни. Натомість у планах департаменту – проведення форумів, ярмарків та конкурсів, які повинні підвищити коефіцієнт довіри до влади до 99%. Як можна перевірити ефективність роботи департаменту енергоефективності, який займається форумами і ярмарками – в наших наступних матеріалах.

Олександра Власова

Депутата від «Самодопомоги» Юрія Акуленко чекає суд за корупцію оновлено: Травень 21, 2018 автором: Redactor