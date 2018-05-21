Працівники Волинської митниці систематично вимагають хабарі від імпортерів за безперешкодне проходження товару, повідомляє «Незалежна служба новин». За даними ЗМІ, 3 травня на пункт пропуску «Ягодин» заїхав автомобіль з вантажем «інструменти» від імпортера ТОВ «Олімпія ТК». У оформленої декларації були відображені всі дані про кількісно-вартісних характеристик вантажу.

Але працівники Волинської митниці зажадали від підприємця доларову хабар. Після відмовила, митник вирішив провести огляд товару.

«Огляд вантажу «інструменти» тривав сім днів, з 3 по 10 травня, в результаті якого був частичн зіпсований імпортований товар і встановлена безпідставність його ініціювання і проведення. Так як 100-відсотковий огляд імпортованого вантажу, бажаного для митників результату не дав, порушень митних правил виявлено не було, було встановлено відповідність вантажу товарно-супровідним документам», – повідомили журналісти.

Вони підкреслили, що такий безпідставна митний огляд приніс тільки фінансові збитки імпортеру, які митники платити не будуть.

«Напевно, саме про такі нововведення заявляв земляк нинішнього прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, керівник Волинської митниці ГФС Віктор Кривіцький, коли в ЗМІ заявляв, що митниця працює відповідно до законодавства, і всі дії посадових осіб націлені на створення сприятливого бізнес-клімату і пожвавлення товаропотоку», – констатує ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від «Блоку Петра Порошенко», глава одного з підкомітетів Ради з податкової і митної політики Андрій Антонищак погрожував комісії, яка перевіряє законність митного оформлення транспортних засобів у зоні діяльності Львівської митниці.