МОСКВА, 21 травня — . Ціни на газ для господарюючих суб’єктів буде збільшено на Україні з 1 червня на 8,5-8,9%, повідомила в понеділок прес-служба “Нафтогазу”. © Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtПутин назвав умову збереження транзиту газу через Україну

“НАК “Нафтогаз України” опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 червня 2018 року для промислових споживачів та інших господарюючих суб’єктів. Порівняно з цінами на травень 2018 року, у червні ціни зросли на 8,5-8,9%”, — йдеться в повідомленні.

Як уточнює компанія, ціни на природний газ збільшені залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків з “Нафтогазом” і стосуються промислових споживачів, постачальників, займаються подальшої реалізації газу, дочірніх підприємств “Нафтогазу” і операторів газорозподільних станцій, які споживають газ у виробничо-технологічних цілях.

Ціни для різних категорій споживачів становитимуть 9,952 тисячі гривень (близько 380 доларів) за 1 тисячу кубометрів і 10,893 тисячі гривень (близько 416 доларів за 1 тисячу кубометрів палива.

З 1 жовтня 2015 року на Україні було скасовано державне регулювання цін на газ для всіх споживачів, крім населення і теплокомуненерго для потреб населення. Після цього “Нафтогаз” постачає газ промпідприємствам і іншим господарюючим суб’єктам суто на ринкових умовах, щомісяця коригує ціни.