МОСКВА, 21 травня — . Президент США Дональд Трамп закликав китайську владу зберігати твердий підхід щодо питання про забезпечення безпеки кордону з КНДР до укладення угоди з ядерного питання. Марія ФроловаПрезиденты Південної Кореї і США обговорили загрози КНДР відмовитися від діалогу

“Китай повинен, як і раніше зберігати твердий підхід з питання кордону з Північною Кореєю до укладення угоди. Кажуть, що останнім часом межа стала більш “пористої” і все більше проникає через неї. Хочу, щоб це сталося і щоб Північна Корея стала дуже успішною, але тільки після підписання (угоди)!” — написав американський лідер у своєму Twitter-акаунті.

Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин мають намір провести зустріч 12 червня в Сінгапурі. Вони повинні обговорити можливість нормалізації відносин для того, щоб КНДР не відчувала загрози для своєї безпеки і припинила ядерно-ракетні програми. Раніше агентство Ренхап повідомило, що КНДР погрожує скасувати зустріч через спільних військових навчань Вашингтона і Сеула. КНДР також відмовилася від проведення в середу переговорів на міністерському рівні з Південною Кореєю. Однак пізніше президент США заявив, що країни продовжують підготовку до саміту. За його словами, США не отримували повідомлення від КНДР за скасування двостороннього саміту на вищому рівні.

Північна Корея оголосила 21 квітня, що припиняє випробування ядерної зброї і балістичних ракет, а також закриває ядерний полігон у Пхунгери.