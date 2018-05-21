ДОНЕЦЬК, 21 травня — . Генпрокуратура самопроголошеної Донецької народної республіки порушила кримінальну справу за статтею “теракт” щодо українських командирів у зв’язку з обстрілами підконтрольної ДНР Горлівки, при яких постраждали мирні жителі. Ігор МасловВСУ випустили по Горлівці більше 60 мін і снарядів, заявили в ДНР

Раніше оперативне командування ДНР повідомило про загострення ситуації в районі підконтрольної республіці Горлівки. За даними влади міста, в результаті обстрілу за тиждень в Горлівці загинули чотири людини, ще 11 поранено.

“За фактами обстрілу Горлівки слідчим управлінням Генеральної прокуратури Донецької народної республіки порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 229 кримінального кодексу ДНР “терористичний акт”, — йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури ДНР.

За даними відомства, кримінальну справу порушено стосовно командирів 24 і 54 окремих механізованих бригад ЗС України, які віддали наказ на обстріл підконтрольної ДНР Горлівки. Сергій АверинВ ДНР повідомили про одного загиблого за добу через бойових дій

“Військовослужбовці військових підрозділів ЗСУ 16, 17 і 18 травня 2018 року з артилерійського і мінометного озброєння здійснили обстріл міста Горлівки, у ході яких загинула жінка, 1983 року народження, а три мирних жителя отримали осколкові поранення”, — додали в Генпрокуратурі.

Підконтрольна ДНР Горлівка розташована біля лінії зіткнення, в 40 кілометрах на північ від Донецька, і регулярно піддається обстрілу. В місті проживають близько 250 тисяч осіб. У Горлівці розташовані машинобудівний завод і хімзавод “Стирол”, який зупинив роботу з початком бойових дій в Донбасі.