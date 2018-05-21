ДОНЕЦЬК, 21 травня — . Спостерігачі Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) від представництва самопроголошеної Донецької народної республіки і співробітники МНС ДНР потрапили під обстріл з боку українських силовиків у Горлівці донецької, заявив у понеділок представник ДНР в СЦКК. СтрингерВ ЛНР заявили про прибуття українських диверсантів до лінії зіткнення

“У 13.35 (збігається з мск) українські силовики знову відкрили вогонь по населеному пункту Горлівка. Під обстріл потрапили спостерігачі СЦКК і співробітники МНС ДНР”, — заявив представник відомства журналістам.

У представництві ДНР в СЦКК додали, що наглядова група “Горлівка” спільно з співробітниками МНС ДНР приїхали в селище шахти імені Гагаріна для фіксації ранкового обстрілу з боку силовиків.

© РИА Новини / Ігор МасловВСУ випустили по Горлівці більше 60 мін і снарядів, заявили в ДНРРанее в оперативному командуванні ДНР заявили, що українські силовики зробили спробу наступу в районі Горлівки — один ополченець убитий, троє взяті в полон, втрати силовиків склали п’ять осіб. Повідомлялося про чотирьох постраждалих при обстрілі міста. Пізніше в штабі заявили про нової атаки з боку силовиків.

Підконтрольна ДНР Горлівка розташована біля лінії зіткнення, в 40 кілометрах на північ від Донецька, і регулярно піддається обстрілу. В місті проживають близько 250 тисяч осіб. У Горлівці розташовані машинобудівний завод і хімзавод “Стирол”, який зупинив роботу з початком бойових дій в Донбасі.

Мінські угоди