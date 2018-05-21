До цього були відкриті сім справ.

Британський регулятор Ofcom відкрив ще три справи проти російського каналу Russia Today в додаток до вже наявних семи. Про це повідомляє The Guardian.

Останні потенційні порушення, зазначені компанією Ofcom, включають в себе епізод “флагманського шоу RT” модуль crosstalk від 20 квітня, в якому описуються всі потенційні стратегії уряду США сирійської громадянської війни як “погано продумані варіанти”.

Регулятор також буде розслідувати дві новини на каналі Russia Today за брак балансу.

“Ми відзначаємо нові розслідування Ofcom і будемо працювати з регулятором через його процеси”, — сказав представник російського каналу.

Нагадаємо, в квітні британський медіа регулятор Ofcom відкрив сім нових розслідувань по телеканалу Russia Today “питання належної неупередженості новинних і документальних програм RT”.