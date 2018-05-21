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Підхід до виборів у Венесуелі викликає жаль, заявив спостерігач

21.05.2018

МОСКВА, 21 травня — . Підхід США до оцінок пройшли у Венесуелі президентських виборів викликає глибокий жаль, факти говорять про легітимність волевиявлення народу, сказав член російського Центрвиборчкому Василь Лихачов, який спостерігав за ходом голосування.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018© AP Photo / Ariana CubillosПосол Росії розповів, чого варто чекати після перемоги Мадуро на выборахНакануне у Венесуелі пройшли президентські вибори. За даними Національної виборчої ради Венесуели, чинний глава держави Ніколас Мадуро отримав понад 5,8 мільйона голосів (близько 68%). Енрі Фалькон набрав понад 1,8 мільйона голосів. Кандидат Хав’єр Бертуччі отримав 925 тисяч голосів, а Рейнальдо Кихада — близько 34,6 тисячі. Всього у виборах взяли участь трохи більше 46% виборців.

Лихачов як представник ЦВК РФ спостерігав за недільними президентськими виборами на запрошення колег — Національної виборчої ради Венесуели. Він нагадав, що всього були запрошені близько 400 міжнародних спостерігачів з 60 країн.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsДепутат ГД: народ Венесуели “втер носа” фахівцям по зміні режиму з ЦРУ”Вчора ввечері відбулося таке загальні збори, дискусія міжнародних спостерігачів.., і переважна більшість дають такі характеристики, як відкритий характер цих виборів, наявність конкурентності”, — розповів член ЦВК по телефону.

“Дуже важливо — це теж всі відзначали, що під час президентської кампанії у Венесуелі критерії, виборчі стандарти, які визнані в рамках ООН та ОБСЄ, підтвердили, з одного боку, своє значення, з іншого боку, вони були здійснені”, — продовжив він.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018© AP Photo / Ariana CubillosЭксперт: перемога Мадуро на виборах не викличе масових протестів у ВенесуэлеНаблюдатель нагадав, що в ході виборів 2013 року Мадуро був обраний з результатом 50,61% голосів. Зараз його результат склав 68% — “при дуже серйозною для цієї країни явці в 46%”, – додав він, звернувши увагу також на існуючий загальносвітовий тренд зниження явки.

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Лихачов розповів, що в день голосування відвідав близько 15 виборчих дільниць, зустрічався з представниками партій і кандидатів; за його словами, в рамках дискусій всі відзначали позитивний хід виборчої кампанії.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018© AFP 2018 / Federico РаггаЭксперт: підсумки виборів у Венесуелі показують зміцнення позицій МадуроОн нагадав, що США вже вчора, не чекаючи попереднього підрахунку голосів, зробили офіційну заяву про те, що не визнають пройшли у Венесуелі вибори. Найближчим часом потрібно чекати в інформаційному полі “нових атак на підсумки виборів, на вибір народу”, уточнив співрозмовник агентства.

“Відчуття, що цей документ був уже заздалегідь складений і офіційним властям США тільки треба було взяти його зі столу і випустити в публічний простір. Глибоке співчуття викликає такого роду підхід, тому що всі факти, які говорять про легітимність вираження волі народу Венесуели, вони говорять не на користь Сполучених Штатів Америки”, — сказав Лихачов.

Во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018© AP Photo / Ariana Cubillos”Група Ліми” не визнала легітимними президентські вибори в ВенесуэлеПо його словами, про цю проблему сьогодні згадували і міністр закордонних справ Венесуели, і керівництво Національної виборчої ради країни.

“Сьогодні вони ставлять своїм завданням у світовому інформаційному просторі, включаючи і латиноамериканські країни, пояснювати і коментувати офіційні підсумки цих виборів з тим, щоб союз людей, які розуміють і приймають підсумки президентської кампанії 2018 року в Венесуелі, був досить широкий і активний”, — уточнив Лихачов.

 

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