МОСКВА, 21 травня — . Підхід США до оцінок пройшли у Венесуелі президентських виборів викликає глибокий жаль, факти говорять про легітимність волевиявлення народу, сказав член російського Центрвиборчкому Василь Лихачов, який спостерігав за ходом голосування.

© AP Photo / Ariana CubillosПосол Росії розповів, чого варто чекати після перемоги Мадуро на выборахНакануне у Венесуелі пройшли президентські вибори. За даними Національної виборчої ради Венесуели, чинний глава держави Ніколас Мадуро отримав понад 5,8 мільйона голосів (близько 68%). Енрі Фалькон набрав понад 1,8 мільйона голосів. Кандидат Хав’єр Бертуччі отримав 925 тисяч голосів, а Рейнальдо Кихада — близько 34,6 тисячі. Всього у виборах взяли участь трохи більше 46% виборців.

Лихачов як представник ЦВК РФ спостерігав за недільними президентськими виборами на запрошення колег — Національної виборчої ради Венесуели. Він нагадав, що всього були запрошені близько 400 міжнародних спостерігачів з 60 країн.

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsДепутат ГД: народ Венесуели “втер носа” фахівцям по зміні режиму з ЦРУ”Вчора ввечері відбулося таке загальні збори, дискусія міжнародних спостерігачів.., і переважна більшість дають такі характеристики, як відкритий характер цих виборів, наявність конкурентності”, — розповів член ЦВК по телефону.

“Дуже важливо — це теж всі відзначали, що під час президентської кампанії у Венесуелі критерії, виборчі стандарти, які визнані в рамках ООН та ОБСЄ, підтвердили, з одного боку, своє значення, з іншого боку, вони були здійснені”, — продовжив він.

© AP Photo / Ariana CubillosЭксперт: перемога Мадуро на виборах не викличе масових протестів у ВенесуэлеНаблюдатель нагадав, що в ході виборів 2013 року Мадуро був обраний з результатом 50,61% голосів. Зараз його результат склав 68% — “при дуже серйозною для цієї країни явці в 46%”, – додав він, звернувши увагу також на існуючий загальносвітовий тренд зниження явки.

Лихачов розповів, що в день голосування відвідав близько 15 виборчих дільниць, зустрічався з представниками партій і кандидатів; за його словами, в рамках дискусій всі відзначали позитивний хід виборчої кампанії.

© AFP 2018 / Federico РаггаЭксперт: підсумки виборів у Венесуелі показують зміцнення позицій МадуроОн нагадав, що США вже вчора, не чекаючи попереднього підрахунку голосів, зробили офіційну заяву про те, що не визнають пройшли у Венесуелі вибори. Найближчим часом потрібно чекати в інформаційному полі “нових атак на підсумки виборів, на вибір народу”, уточнив співрозмовник агентства.

“Відчуття, що цей документ був уже заздалегідь складений і офіційним властям США тільки треба було взяти його зі столу і випустити в публічний простір. Глибоке співчуття викликає такого роду підхід, тому що всі факти, які говорять про легітимність вираження волі народу Венесуели, вони говорять не на користь Сполучених Штатів Америки”, — сказав Лихачов.

© AP Photo / Ariana Cubillos”Група Ліми” не визнала легітимними президентські вибори в ВенесуэлеПо його словами, про цю проблему сьогодні згадували і міністр закордонних справ Венесуели, і керівництво Національної виборчої ради країни.

“Сьогодні вони ставлять своїм завданням у світовому інформаційному просторі, включаючи і латиноамериканські країни, пояснювати і коментувати офіційні підсумки цих виборів з тим, щоб союз людей, які розуміють і приймають підсумки президентської кампанії 2018 року в Венесуелі, був досить широкий і активний”, — уточнив Лихачов.