ВАШИНГТОН, 21 травня – . Іран повинен відзвітувати перед МАГАТЕ про всіх “попередніх аспектах” ядерної програми і надати доступ експертів цієї організації до всіх ядерних об’єктів в країні, заявив держсекретар США Майк Помпео. © AP Photo / Kamil ZihniogluВо Франції розповіли, хто може заплатити за санкції США проти Ірану

“Іран доповісти повідомити МАГАТЕ про всіх попередніх військових аспектах ядерної програми і припинити таку роботу таким чином, який піддавався перевірці”, — заявив Помпео, виступаючи в Heritage Foundation у Вашингтоні.

За його словами, також Іран повинен припинити збагачення плутонію, включаючи закриття реактора на “важкій воді”.

“По-третє, Іран повинен надати МАГАТЕ безпрецедентний допуск на всі об’єкти на всій території країни”, — додав Помпео.

Крім того, він виступив з вимогою, щоб Іран припинив розповсюдження балістичних ракет і зупинив програму розробки ракетоносіїв для ядерної зброї.