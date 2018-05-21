Жителі Криму зможуть користуватися послугами Ощадбанку і ВТБ, не виходячи з дому — за допомогою біометрії. Про це в кулуарах Всесвітнього саміту блокчейна і криптовалют WBCSummit. розповів голова комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков.

За його словами, з 1 липня планується запустити в життя проект, який дозволить кримчанам можливість користуватися послугами деяких банків, для чого їм потрібно буде добровільно надавати біометричні дані. Підприємці та юридичні особи замість біометрії отримають можливість використовувати «цифровий підпис і всі цифрові технології для віддаленої ідентифікації». Повідомляється, що в проекті беруть участь банк «Росія» і РНКБ.

У той же час Аксаков зазначив, що «насиченості кредитними офісами» Крим зараз не поступається іншим регіонам.

Нагадаємо, рік тому глава Ощадбанку Герман Греф на прес-конференції за підсумками річних зборів акціонерів заявив, що керівництво організації не планує починати роботу на ринку Криму, оскільки це може призвести до широким санкцій проти банку і матиме негативні наслідки на економіку Росії.

«Ми повинні розуміти, що наша присутність у Криму автоматично означає попадання під дуже широкий спектр санкцій, не тільки тих, які є зараз», — сказав він, підкресливши, що питання відновлення роботи банку на півострові не пов’язаний з його особистим бажанням або небажанням.

У 2016 році Греф заявив, що його банк один з перших відправиться в Крим, як тільки мине загроза санкцій. «Коли режим санкцій буде пом’якшено, я думаю, що ми станемо однією з перших компаній, яка почне працювати там», — зазначив глава Ощадбанку.

Минулого тижня про те, що ВТБ не бачить необхідності виходити на ринок Криму і підпадати з-за цього під санкції, заявив глава цього фінансового інституту Андрій Костін. За його словами, працюють в регіоні організації справляються з завданнями обслуговування населення.

Відзначимо, що розмови про «несправедливості» того факту, що найбільші державні банки не працюють у Криму знову активізувалися після появи інформації про те, що новим законом в Росії може бути введена відповідальність для фізичних та юридичних осіб за діяльність, що сприяє виконанню антиросійських санкцій США.

— Тема обслуговування населення в Криму постала відразу після приєднання півострова до Росії, але наша банківська система — одне з найбільш вразливих місць, — зазначає директор Інституту Інноваційного розвитку Віктор Яковчук.

— І вирішити цю проблему навіть зараз, через чотири роки, навіть частково, поки не вдалося.

«СП»: — Наскільки послуги по біометрії в реальності поліпшать життя кримчан?

— Те, що кримчани отримають можливість дистанційно за допомогою криптоключів приєднатися до сайтів ВТБ і Сбербанку реально ніяк не вплине. Ні на життя приватних, ні юридичних осіб. Чим гарні великі державні банки? В першу чергу надійністю. Меншими відсотками по іпотеці. Меншими відсотками за кредитами. Все перераховане вище не буде доступний кримчанам.

«СП»: — Наскільки, по-вашому, правильно, що Ощадбанк не працює в Криму? З одного боку, є інтереси держави та її закони, до речі, за новим законом пропонується переслідувати за здійснення американських санкцій. З іншого боку, банк працює в інтересах клієнтів і вкладників. Що стосується Ощад, звітність прекрасна, дивіденди зросли у два рази, за капіталізацією банк займає перше місце, обійшовши «Газпром» і «Роснефть»…

— З точки зору справедливості, звичайно, це несправедливо. Несправедливо, коли громадяни Росії з одного регіону не можуть користуватися фінансовими послугами, тільки тому, що вони живуть в Криму. З іншого боку, не завжди добре виходити на ворога з відкритою груддю. Як я вже казав, наша фінансова система дуже вразлива для США. І навряд чи кому буде легше, якщо основний акціонер Ощадбанку і ВТБ в особі держави, буде втрачати мільярди рублів в рік тільки через справедливості. Якщо, приміром, Ощадбанк втратить гроші, він зможе пропонувати самі низькі ставки за кредитами.

«СП»: — У чому логіка антикрымских санкцій? Зробити життя кримчан нестерпним? Сильно нестерпним її робить відсутність провідних російських банків, операторів стільникового зв’язку і т. п?

— Логіка санкцій в першу чергу зробити нестерпним життя всіх росіян. І Крим тут тільки причина. Не було б Криму — знайшлася б інша причина. США намагаються задавити Росію економічно, тиснуть політично, лякають військовими на кордоні. Всі санкції спрямовані на підвищення невдоволення громадян Росії, всіх відразу або їх частиною, керівництвом країною.

США нападає на нас многовекторно, одночасно з усіх напрямків. І мета їх змусити президента Росії бути на повідку, як керівництво Прибалтійських країн, Польщі, Чехії…

«СП»: — Американці не знайдуть привід накласти які-небудь обмеження на пропоновані операції? Або вони не будуть перейматися такими дрібницями?

— Американці, звичайно, останнім часом діють як скажена собака, кусаючи всіх підряд. І привід для санкцій вони знайдуть будь. Але треба визнати, що вони співвідносять рівень умовних «порушень» з накладенням санкцій. Я думаю, що використання послуг державних банків через незручні і дратівливі обхідні технології, тільки послужать їх інтересам і не притягнуть яку-небудь особливу увагу.

— Я не дуже розумію, чому, щоб скористатися послугами Ощадбанку або ВТБ громадянину Росії потрібно здавати комусь біометричні дані? — коментує ситуацію головний редактор Форуму. мск Анатолій Баранов.

— А аналіз сечі здавати не треба? … Кримчанам потрібні для розрахунків та іншого нормальні карти нормальних російських банків.

«СП»: — Американці не знайдуть привід накласти які-небудь обмеження на ці операції з біометрією?

— При бажанні і приводу не потрібно. Санкції накладено на будь-які операції з Кримом. Будь — який- це будь-які. Інша справа, я не розумію, чому головні російські банки так нервують з приводу санкцій іноземної держави.

«СП»: — Чому про це задумалися тільки через чотири роки? Чому не шукали інших варіантів «обходу»?

— Я думаю, кримський ринок для російських банків поки не цікавий, інакше б давно все працювало. Ось Україна цікава, там повно офісів російських банків. Їх звідти випихають, а вони чіпляються.

Чому так з Кримом? Ймовірно, з-за того, що наші банки працюють головним чином зі спекулятивним капіталом, а не з реальним сектором. А в Криму реальний сектор є, а спекулятивного капіталу там робити нічого. Чому у державних російських банків такі орієнтири — це не до мене питання.

«СП»: — Кримчани вже чотири роки живуть без Ощадбанку, російської стільникового зв’язку і т. д. А потрібно їм це все? Прожили чотири роки, проживуть і більше…

— Стільниковий зв’язок насправді є, просто вона називається не так, як вона називається, скажімо, в Краснодарі. Незрозуміло тільки, чому за чотири роки наші фахівці не змогли налагодити її якість у Криму на рівні сусідніх регіонів. Мені якось довго пояснювали фахівці технічні аспекти проблем — я не все зрозумів. Але в двох словах — з Росії надіслали топ-менеджерів, яких вдома не знали, чим зайняти. А місцеві фахівці працюють на низовому рівні, отримують копійки і на ці гроші і працюють.

Що стосується банків — пересічній людині банк за великим рахунком не дуже потрібен. Зарплату і пенсію отримати можна і в РНКБ, за квартиру заплатити теж. Якщо нікуди з Криму не виїжджати, то все в порядку. Але проблеми починаються, коли потрібно оплачувати щось в інших регіонах, отримувати звідти якісь гроші і так далі. Не кажучи вже про міжнародні платежі — я просто не пробував через РНКБ. Навіть через ВТБ валютного контролю за все клопітно і не швидко, а РНКБ, вважаю, взагалі не проводить міжнародних операцій. Тобто це рівневий питання — якщо від Росії в Криму не потрібно нічого, крім пенсії, то все в порядку. Якщо щось складніше — проблеми можуть виявитися нерешаемыми.

«СП»: — По-вашому, чи настане час, коли всі російські компанії зможуть спокійно працювати в Криму? Враховуючи, що американці не раз давали зрозуміти, що санкції не знімуть до тих пір, поки Росія не віддасть Крим…

— Як тільки російські компанії стануть по-справжньому російськими, питання перестане бути питанням…