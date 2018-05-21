Це означає, що Мадрид продовжує безпосередньо управляти Каталонією.

Уряд Іспанії не затвердило нове каталонське уряд, що означає продовження прямого управління Каталонії з Мадрида. Про це повідомляє La Vanguardia.

Іспанське уряд дозволив опублікувати в офіційному виданні декрет про створення і компетенції департаментів нового уряду, але не про призначення, оскільки є “проблеми життєздатності” каталонського уряду.

Цей крок став відповіддю іспанського прем’єра Маріано Рахоя на те, що новий голова уряду Каталонії Торра включив до складу каталонського уряду ув’язнених політиків та колишніх урядовців, які перебувають у вигнанні.

Новий глава Женералитата Каталонії Кім Торра проігнорував застереження прем’єра Маріано Рахоя і включив в уряд двох ув’язнених політиків і двох політиків, які втекли за кордон.

Раніше Кім Торра приніс присягу глави уряду Каталонії, уникнувши при цьому згадки про короля і Конституції Іспанії, пообіцявши бути “вірним народові Каталонії”.