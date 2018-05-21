АСТАНА, 21 травня — . Понад 130 осіб і вертоліт задіяно в гасінні пожежі в лісі на сході Казахстану, площа спалаху складає близько 40 гектарів, повідомив у понеділок офіційний представник комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану Руслан Иманкулов.

За його даними, займання сталося в лісовій зоні Краснокардонского лісництва поблизу міста Сімей.

“На місці лісової пожежі створено два бойових ділянки. Більше 130 осіб задіяні у ліквідації вогню”, — повідомив Иманкулов.

Задіяно 26 автоцистерн, 109 лісників, три трактори, десять одиниць высокопроходимой техніки.

“Полум’я пожежі з неба збиває вертоліт. Гасіння ускладнює сильний поривчастий вітер і верхову пожежу. В даний час площа орієнтовно становить близько 40 гектарів. Пожежники та лісівники працюють в умовах нульової видимості — заважає сильне задимлення”, — розповів Иманкулов.

Він зазначив, що пожежа відбувається в лісовій зоні і поруч житлових будівель немає.