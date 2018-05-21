ЛУГАНСЬК, 21 травня — . Два українських силовика загинули і четверо отримали поранення в результаті вибуху під час мінування території в “сірій зоні” у лінії зіткнення в Донбасі, повідомив журналістам на брифінгу офіційний представник оборонного відомства ЛНР Андрій Марочко. Сергій АверинНаблюдатели і співробітники МНС потрапили під обстріл в Горлівці, заявили в ДНР

Раніше влада ЛНР не раз звинувачували силовиків у замінування дільниць у лінії зіткнення в Донбасі.

“При установці мінних загороджень у так званій “сірій зоні” в районі населеного пункту Новоолександрівка (під контролем ЗС України — ред.) загинули двоє військовослужбовців 14 бригади ЗСУ”, — заявив Марочко.

За даними Народної міліції ЛНР, ще четверо українських силовиків отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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