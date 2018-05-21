АНКАРА, 21 травня — . Суд міста Ізмір на заході Туреччини засудив 104 осіб, у тому числі високопоставлених військовослужбовців, до довічного ув’язнення за звинуваченням в участі в спробі перевороту в липні 2016 року, повідомляє в понеділок газета Sabah.

© AP Photo / Selahattin SeviВ Туреччини хочуть затримати більше сотні екс-співробітників ВВС за зв’язки з ГюленомОтмечается всього перед судом постали 208 осіб. Крім 104 засуджених до довічного ув’язнення за звинуваченням у “порушенні конституції” і “членство в терористичній організації” опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена (FETO), 21 чоловік засуджений до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до спроби замаху на президента Туреччини Тайіпа Ердогана під час заколоту.

Група повстанців зробила спробу військового перевороту в Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року. Основне протистояння розгорнулося в Анкарі та Стамбулі. Загинули понад 240 турецьких громадян, більше 2 тисяч осіб отримали поранення, заколот був пригнічений. У Туреччині після заколоту були заарештовані понад 75 тисяч осіб, звільнено або відсторонено від роботи понад 150 тисяч держслужбовців.

Влада Туреччини звинуватили FETO в причетності до спроби державного перевороту. Сам Гюлен, що знаходиться в США, засудив переворот і відкинув звинувачення.