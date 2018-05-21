ЖЕНЕВА, 21 травня – , Єлизавета Ісакова. Всесвітня організація охорони здоров’я проводить вакцинацію в Демократичній Республіці Конго від вірусу Ебола ще не одержали ліцензію ліками.

© NIAIDВ ДРК підтвердили три нових випадки зараження Эболой”Міністерство охорони здоров’я спільно з ВООЗ, “Лікарями без кордонів”, ЮНІСЕФ та іншими ключовими партнерами застосовують кільцеву вакцинацію ще не ліцензованої вакциною від Еболи rVSV-ZEBOV, яку отримують також контакти підтверджених випадків і контакти контактів. Медичні працівники, які працюють на передовій, а також інші особи, які потенційно можуть заразитися Эболой, включаючи, але не обмежуючись співробітниками лабораторій, членами груп спостереження і тими, хто несе відповідальність за безпечні і гідні похорони, також отримають вакцину”, — йдеться в заяві ВООЗ, поширеному в понеділок.

У ВООЗ наголосили, що в Демократичну Республіку Конго завезли 7,5 тисяч доз вакцини rVSV-ZEBOV, яка надана німецькою фармацевтичною компанією Merck & Co. Про успішність випробування даної вакцини ВООЗ заявляла ще в кінці 2016 року. Незважаючи на те, що вакцина поки не отримала ліцензію, організація рекомендувала використовувати її відносно вірусу, що відбувається з ДР Конго (колишній Заїр).

© РИА Новини / Раміль СитдиковВ ВООЗ заявили про можливість контролювати розвиток спалаху Еболи в КонгоНовая вакцина від Еболи повинна зберігатися при температурі від мінус 60 до мінус 80 градусів Цельсія, що представляє проблему для її транспортування та зберігання на місці. Проте ВООЗ надала спеціальні перевізники вакцини, де ліки може знаходитися в необхідному температурному режимі до одного тижня. Крім того, спеціальні холодильники були встановлені в Бироко, де були виявлені перші випадки Еболи, і в місті-мільйоннику Мбандака, де було підтверджено 4 випадки зараження.

За даними ВООЗ на 18 травня в Демократичній Республіці Конго зареєстровано 46 можливих і підтверджених випадків зараження Эболой. З них від смертельної лихоманки померло 26 осіб. Чотири підтверджених випадки Еболи були зареєстровані в місті Мбандака з населенням понад 1,2 мільйона осіб.

© Фото : Victor Laken, IFRCВ Конго доставили першу партію вакцини від вірусу ЭболаРоссия також розробила свою вакцину від Еболи. Комбінована векторна вакцина “ГамЭвак-Комбі” була створена в Москві у Науково-дослідному інституті епідеміології та мікробіології ім. Н. Ф. Гамалії. Офіційна презентація ліки відбулася в січні 2016 року. Вакцина примітна тим, що виробляє тривалий імунітет у щепленого людини і не має серйозних побічних ефектів. Новий препарат є ефективним при зберіганні в мінус 20 градусів, але в даний момент розробляється препарат, який буде ефективний також і при плюс 4 градусів. Російська вакцина є єдиним легально зареєстровані на національному рівні ліками проти Еболи.