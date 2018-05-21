У КНР повідомили про негативні наслідки політики обмеження народжуваності.

Влада Китаю готова розглянути так звану “політику вільної фертильності”, яка передбачає відмову від правила “одна сім’я – дві дитини”.

Рішення може бути прийняте вже в четвертому кварталі 2018 року, але може також бути перенесено на 2019 рік.

Це старіння населення, велика кількість підпільних абортів і народження дітей в таємниці від держави.

Нагадаємо, протягом 2016 року в Китаї народилося майже на вісім відсотків більше дітей, ніж у попередньому 2015 році.