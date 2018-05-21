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Китай планує скасувати всі обмеження народжуваності

21.05.2018

Китай планирует отменить все ограничения по рождаемостиУ КНР повідомили про негативні наслідки політики обмеження народжуваності.

Влада Китаю готова розглянути так звану “політику вільної фертильності”, яка передбачає відмову від правила “одна сім’я – дві дитини”.

Рішення може бути прийняте вже в четвертому кварталі 2018 року, але може також бути перенесено на 2019 рік.

Це старіння населення, велика кількість підпільних абортів і народження дітей в таємниці від держави.

Нагадаємо, протягом 2016 року в Китаї народилося майже на вісім відсотків більше дітей, ніж у попередньому 2015 році.

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