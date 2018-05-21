БЕЛГРАД, 21 травня — . Влада Боснії і Герцеговини (Біг) посилять контроль за потоком мігрантів з Північної Африки і Близького Сходу, повідомила прокуратура країни. Ірина КалашниковаДискуссия про квоти на мігрантів розділяє Європу, вважають в Чехії та Австрії

У понеділок в Сараєво відбулося позачергове засідання міжвідомчої групи по боротьбі з торгівлею людьми і нелегальною міграцією в Біг. У зустрічі взяли участь керівники поліції, агенції з захисту і розслідувань (SIPA), держбезпеки та представники міжнародних організацій. За даними служби у справах іноземців Біг, на території Боснії і Герцеговини з початку року виявлено понад 2,8 тисячі нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу і Північної Африки, потік продовжує зростати.

В даний час, за даними влади, найбільш активною ділянкою проникнення мігрантів стала кордон з Чорногорією у важкодоступних малонаселених районах Герцеговини. На кордоні з Чорногорією боснійські прикордонні поліцейські здійснюють патрулювання з чорногорськими колегами. Виявлених до перетину кордону нелегалів повертають назад або після нелегального переходу направляють в приймальні центри в Біг.

“В ході зустрічі відзначено потребу в першочерговому забезпеченні захисту держкордону, розвитку законодавчої бази щодо подають міжнародний запит на притулок і термінового підписання угод про реадмісію з сусідніми державами”, — повідомив наглядовий орган. © AP Photo / Markus SchreiberГлава МВС Німеччини хоче посилити правила висилки мігрантів, пишуть ЗМІ

Міністр безпеки Біг Драган Мектич після зустрічі повідомив журналістам, що обговорював з представниками ЄС можливість відправки на кордон країни співробітників агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів (Frontex) в допомогу боснійської прикордонної поліції.

Раніше начальник управління з контролю за держкордоном сусідній Чорногорії Воїслав Драгович повідомив національному телебаченню, що офіційна Подгоріца розглядає можливість встановлення огорожі з колючого дроту з метою перешкоди незаконного переходу кордону мігрантами.

Парламентський комітет Біг з оборони і безпеки повідомив в квітні, що очікує наплив близько 50 тисяч мігрантів, які спробують пройти через країну в держави ЄС. Парламентарії Біг тоді ж прийняли план дій у зв’язку з міграційним кризою на 2018 рік. Він передбачає збільшення кількості місць у тимчасових центрах розміщення, допомога Збройних сил прикордонної поліції, залучення юристів до допомоги в роботі з документами мігрантів та інші заходи. Зазначається, що навіть з урахуванням старих аварійних казарм боснійські влади можуть розмістити максимально лише близько 1,3 тисячі осіб.

Офіційно “западнобалканский маршрут” мігрантів був закритий в 2016 році, однак, замість шляху Греція — Македонія — Сербія — Хорватія вони пішли в держави Євросоюзу через Албанію, Чорногорію і Біг.