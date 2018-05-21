ВАШИНГТОН, 21 травня — . США готові до реалізації санкцій щодо Ірану проти всіх, включаючи партнерів, заявив держсекретар США Майк Помпео.

© РИА Новини / Сергій МамонтовПомпео назвав умову для відновлення відносин США з Іраном”Ми визнаємо, що накладені нами санкції і тиск на іранський режим будуть створювати фінансові та економічні труднощі для наших друзів… Ми хочемо почути їхні побоювання — але ми будемо притягувати до відповідальності тих, хто займається забороненим бізнесом з Іраном. Протягом наступних тижнів ми будемо посилати команди фахівців в країни по всьому світу, щоб обговорити наслідки накладених нами санкцій та вислухати інших”, — заявив Помпео, виступаючи у Вашингтоні.

Адміністрація президента США Дональда Трампа раніше заявила про вихід зі Спільного всеосяжного плану дій з Іраном і про введення санкцій проти Тегерана і проти тих, хто веде бізнес з цією країною.