МОСКВА, 21 травня — . Прем’єр-міністр та головнокомандувач збройних сил Іраку Хайдер аль-Абаді дав вказівки щодо посилення безпеки на кордонах країни, повідомляє прес-служба глави уряду.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийНа парламентських виборах в Іраку переміг шиїтський блок “Саирун””Був виданий ряд вказівок щодо забезпечення безпеки кордонів Іраку для запобігання проникнення терористів і атак, які терористичними угрупованнями з-за іракських кордонів”, — йдеться в заяві.

Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді в грудні 2017 року оголосив про переможному завершенні війни проти ІГ*, але пізніше зазначав, що необхідна боротьба з так званими “сплячими” осередками.

* Заборонена в Росії терористична організація.