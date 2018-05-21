МОСКВА, 21 травня — . Авантюристична політика США стосовно Ірану може призвести до нової війни на Близькому Сході, якщо зусиллями Росії, Китаю і “євротрійки” не вдасться зберегти Спільний комплексний план дій щодо іранської ядерної програми, вважає голова Центру міжнародної безпеки Інституту світової економіки і міжнародних відносин (ІСЕМВ) РАН Олексій Арбатов.

© REUTERS / Yves НегмапСША пригрозила Ірану “безпрецедентними” фінансовим давлениемВыступая в понеділок в Heritage Foundation у Вашингтоні держсекретар США Майк Помпео виклав основні вимоги до Ірану за припинення його ядерної і ракетної програм, а також по зменшенню його “шкідливого впливу” у регіоні, включаючи виведення військ з Сирії. При цьому Помпео зазначив, що США нічого не мають проти народу Ірану, але виступають проти “збагачення” його керівництва. Держсекретар пообіцяв, що США будуть стримувати “іранську агресію” і будуть чинити безпрецедентний фінансовий тиск на Тегеран.

“Можна говорити не тільки про новий виток кризи у відносинах США і Ірану, але про серйозної ескалації протистояння”, — заявив Арбатов .

© AFP 2018 / Atta КепагеВ США назвали мета тиску на ИранПо його словами, багато в чому жорсткі висловлювання Помпео по Ірану говорять про його невігластві. “Що стосується жорсткості Помпео, я багато разів помічав, що чим невежественнее людина, тим більш жорсткі позиції він займає, йому все здається просто. Він все може звалити в одну купу — і експансію Ірану в регіоні, яка справді має місце, і ядерну програму, яка була докорінно згорнута і поставлена під безпрецедентний міжнародний контроль”, — зазначив експерт.

© РИА Новини / Сергій МамонтовПомпео назвав умову для відновлення відносин США з ИраномОн засумнівався, що США зможуть “поліпшити” угода “шістки” й Ірану щодо його ядерної програми. “США не зроблять договір краще, з Іраном безліч країн, в різних комбінаціях, вели переговори і в кінцевому підсумку досягли цієї важливої домовленості, яка схвалена Радою Безпеки ООН, значною частиною істеблішменту США, європейськими країнами, американським бізнесом. Тепер одним махом все змести? Це говорить про те, наскільки ремісничим і непрофесійним є підхід до зовнішньої політики у нової адміністрації США”, — підкреслив Арбатов.

© AFP 2018 / Atta Kenare США вимагають від Ірану дотримуватися міжнародні норми, заявив ПомпеоПо його думку, новий виток протистояння між США та Іраном може закінчитися новою війною на Близькому Сході. “Якщо зусиллями Європи, Росії і Китаю зберегти угоду щодо атомної програми Ірану не вдасться і якщо воно все-таки завалиться, а Іран відновить програму, то послідує негайна удару з боку Ізраїлю. Можливо, разом з США. Буде нова війна, тому що Іран буде відповідати наявними у нього коштами”, — зазначив він.

“З боку Вашингтона це абсолютно авантюристически. Але найголовніше ще те, що він (Помпео — ред.) абсолютно неосвічений”, — уклав експерт.

© AFP 2018 / Atta КепагеПомпео: США готові ввести санкції щодо Ірану проти всіх, включаючи партнеровСитуация навколо ВДП — Спільного всеосяжного плану дій — загострилася після того, як 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

Інші члени “шістки” міжнародних посередників виступили проти такого кроку США. Європейські партнери Вашингтона заявили, що мають намір, як і раніше дотримуватися умови угоди з Іраном.