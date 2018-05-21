ЛОНДОН, 21 травня — , Марія Тютюн. Російський бізнесмен, власник лондонського футбольного клубу “Челсі” Роман Абрамович не звертався в посольство РФ за допомогою щодо продовження його британської візи, заявив представник дипмісії в Лондоні. Наталія СеливерстоваВ Кремлі не володіють інформацією з британській візі Абрамовича

Раніше, 20 травня видання The Bell з посиланням на джерела в оточенні Абрамовича повідомило, що його британська віза дійсна більше трьох тижнів тому, “а нову йому не видали”.

У той же день джерело з оточення російського бізнесмена повідомив , що Великобританія не відмовляла Абрамовичу у видачі інвестиційної візи, мова йде про тривалій процедурі продовження.

У МВС Великобританії коментувати ситуацію відмовилися, пояснивши це тим, що приватні візові випадки відомство ніколи з журналістами не обговорює.

“Пан Абрамович не просив посольство про допомогу з питання про продовження його британської візи”, — заявив представник посольства РФ.