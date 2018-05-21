Влада Великобританії має намір зупинити потік «брудних грошей» з Росії та припинити використання фінансової системи Сполученого Королівства для відмивання корупційних доходів. Про це йдеться в доповіді комітету з міжнародних справ Палати громад британського парламенту «Золото Москви: російська корупція у Великобританії».

Автори доповіді закликають посилити санкції, так як, на їх думку, умови для російського бізнесу в Британії залишаються сприятливими, незважаючи на жорстку риторику Лондона на адресу Москви. На думку парламентаріїв, «президент Путін і його союзники продовжують ховати в Лондоні свої корупційні доходи».

Відзначається, що, незважаючи на санкції «Газпрому» вдалося розмістити на Лондонській біржі облігацій на 750 мільйонів євро, а En+ Олега Дерипаски — акцій на мільярд фунтів в листопаді 2017 року. Автори доповіді визнають, що операції хоч і були законними, але здійснені за допомогою лазівок в законодавстві, які необхідно усунути.

Згідно з документом «брудні гроші» з Росії вкладалися в основному в елітну нерухомість у Лондоні, предмети розкоші та акції. При цьому наводяться дані Transparency International, свідчать про те, що зараз в британський ринок нерухомості вкладено «брудних російських грошей» на суму 4,4 мільярда фунтів.

На початку травня члени британського парламенту проголосували за прийняття закону, що вимагає розкрити імена зберігають гроші в офшорних зонах Британських Віргінських і Кайманових островах. Мета закону — переконатися, що «під британським прапором в будь-якій точці світу не ховаються брудні гроші, що йдуть на гірші мети».

Лондонська неурядова організація Global Witness підрахувала, що громадяни Росії зберігають на рахунках у британських офшорах 47 мільярдів доларів.

Відносини Москви і Лондона погіршилися після того, як велика Британія звинуватила Росію в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. У березні прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про висилку 23 російських дипломатів. Москва відкинула всі звинувачення і прийняла дзеркальні заходи.