Відомий адвокат Андрій Федур ознайомився з матеріалами так званого «справи рюкзаків» і не знайшов фактів злочину сина голови МВС Арсена Авакова Олександра. Юрист стверджує, що суми вірогідною розтрати в різних абзацах різняться, а ось нестиковок в балансі Міністерства внутрішніх справ немає, повідомляє видання «Сьогодні».

Відео, яке фігурує в матеріалах, Федур назвав змонтованим і таким, на якому важко розгледіти і ідентифікувати фігурантів.

«Збитків взагалі нуль – тобто немає ніякої недостачі, немає розриву в балансі юридичної особи, нічого немає. Правова позиція прокурора була б правильною, якби він зараз прийняв рішення про закриття кримінального провадження», — заявив адвокат.

Національне антикорупційне бюро затримало Олександра Авакова в кінці жовтня. Сина міністра підозрювали в можливе розкрадання коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії, зокрема, що ті продавали за завищеними цінами і вони були неякісними. Сам Олександр відкидав свою причетність до закупівель, а незалежні тести показали, що ціни і якість рюкзаків відповідають заявленим.

«Я особисто глибоко переконаний, що якби мій підзахисний не був сином чинного міністра, він би ніколи не був підозрюваним по цій справі. Головний удар був не за мого довірителя, а за його батькові. Вони не мали права називати прізвища. Але вони це зробили. Робиться для чого? Для дискредитації. Тобто, вас облили брудом, вас дискредитували, а ви потім отмывайтесь, якщо вам вдасться. Наша ситуація -класичний приклад», – підкреслив Федур.

Раніше повідомлялося, що судді адмінсуду Києва «прикрили» справу по рюкзаках Авакова.