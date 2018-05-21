МОСКВА, 21 травня — . США хочуть змусити Іран вийти з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми і покласти на Тегеран провину за розвал угоди, вважає член Європейського товариства иранистов, директор Центру африканських досліджень РУДН, доктор історичних наук професор Володимир Юртаєв. © AFP 2018 / Atta Kenare США вимагають від Ірану дотримуватися міжнародні норми, заявив Помпео

Виступаючи в понеділок в Heritage Foundation у Вашингтоні держсекретар США Майк Помпео виклав основні вимоги до Ірану за припинення його ядерної і ракетної програм, а також по зменшенню його “шкідливого впливу” у регіоні, включаючи виведення військ з Сирії. При цьому Помпео зазначив, що США нічого не мають проти народу Ірану, але виступають проти “збагачення” його керівництва. Держсекретар пообіцяв, що США будуть стримувати “іранську агресію” і будуть чинити безпрецедентний фінансовий тиск на Тегеран.

Юртаєв в бесіді з зазначив, що заява Помпео орієнтоване не тільки на Тегеран, але і на інших учасників угоди. Він нагадав, що в даний момент економічна реальність така, що великі компанії, такі як Total і Siemens, йдуть з Ірану. Експерт не виключив, що подібний рух буде підтримана і іншими компаніями.

“Якщо за ними підуть інші структури, наступним логічним кроком буде ситуація, коли європейські країни будуть чекати, коли Іран добровільно відкличе свій підпис під СВПД. Це завдання максимум, наскільки я розумію, для американців, щоб вони не були винуватцями розриву СВПД, а Іран”, — сказав Юртаєв. © AP Photo / Susan WalshГоссекретарь США звинуватив Іран в несумлінному дотримання ядерної угоди

На його думку, щодо присутності в Сирії Тегеран міг би задовольнити такий варіант, при якому і інші зарубіжні сили вивели свої війська з території САР. “Якщо діяти на підставі єдиного підходу, треба виводити паралельно – і американські війська, і іранців. Іранці б відчули, що їх статус не умален, і вони могли розглянути таку можливість”, — заявив Юртаєв.

“У моєму розумінні Іран повинен зробити все, щоб зберегти СВПД як хороший стартовий майданчик для початку нового переговорного процесу з більш широкою порядком денним, включаючи ракетну, і наполягати на тому, щоб висновок нелегітимних формувань відбувався разом з іншими”, — підсумував експерт.

Ситуація навколо ВДП — Спільного всеосяжного плану дій — загострилася після того, як 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

Інші члени “шістки” міжнародних посередників виступили проти такого кроку США. Європейські партнери Вашингтона заявили, що мають намір, як і раніше дотримуватися умови угоди з Іраном.