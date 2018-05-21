ВАШИНГТОН, 21 травня — . Віце-президент США Майк Пенс в понеділок привів до присяги нового директора ЦРУ Джину Хаспел. © AP Photo / СІАСноуден розповів про тортури, в яких брала участь директор ЦРУ

Хаспел змінила на цьому посту Майка Помпео, який став головою американського держдепартаменту.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи з нагоди присяги Хаспел, заявив, що “ніхто краще не підходить на цю посаду, ніж Джина”.

Сама Хаспел назвала службу на посту глави ЦРУ “священною”.

Сенат США в четвер затвердив Джину Хаспел на посаду директора Центрального розвідувального управління країни. За кандидатуру Хаспел, яку раніше в сенат вніс президент Дональд Трамп, висловилися більшість зі ста сенаторів.

Хаспел стала першою жінкою, яка очолила ЦРУ. До цього вона була заступником директора, коли управління очолював Майк Помпео до його затвердження на посаду держсекретаря. © AP Photo / Alex BrandonДжина Хаспел, перша жінка-директор ЦРУ: Романтик із залізною хваткою

Обговорення в сенаті проходило на тлі звинувачень в адресу Хаспел про її причетності до тортур підозрюваних у тероризмі на початку 2000-х. Однак у підсумку більшість законодавців не визнали її дії перешкодою для зайняття посади директора ЦРУ.

В рамках програми “допитів під вартою”, яку ЦРУ почало проводити після терактів 11 вересня 2001 року, використовувалися тортури, які офіційно називалися “розширені методи допиту”. Найбільш відомим місцем, де проводилась така програма, є в’язниця Гуантанамо.