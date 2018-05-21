ВАШИНГТОН, 21 травня — , Олексій Богдановський. Держсекретар США Майк Помпео виступив у понеділок з програмною промовою, виклавши список з 12 вимог до Ірану після одностороннього виходу Вашингтона з міжнародних домовленостей з Тегераном. Помпео зажадав від Ірану дотримуватися всі основні положення Спільного всеосяжного плану дій, якого США вийшли, а також ряд інших вимог, що стосуються політики іранського керівництва в регіоні і в власній країні.

12 вимоги або СВПД “плюс”

Крім вимог щодо ядерного нерозповсюдження, США мають намір домагатися від Ірану зміни всієї політики в регіоні, підтвердив Помпео.

© AP Photo / Susan WalshГоссекретарь США звинуватив Іран в несумлінному дотримання ядерної угоди”Іран повинен повідомити МАГАТЕ про всіх попередніх військових аспектах ядерної програми і припинити таку роботу таким чином, який піддавався перевірці”, — заявив Помпео, виступаючи в Heritage Foundation у Вашингтоні.

За його словами, також Іран повинен припинити збагачення плутонію, включаючи закриття реактора на “важкій воді”.

“По-третє, Іран повинен надати МАГАТЕ безпрецедентний допуск на всі об’єкти на всій території країни”, — додав Помпео.

Крім того, він виступив з вимогою, щоб Іран припинив розповсюдження балістичних ракет і зупинив програму розробки носіїв для ядерної зброї.

Крім того, Помпео зажадав від Тегерана звільнити ув’язнених американців і громадян країн-союзників США.

© AP Photo / Vahid SalemiСВПД лише відкладав створення Тегераном ядерної зброї, заявив Помпео”Іран повинен припинити підтримку терористичних угруповань на Близькому Сході, включаючи “Хезболлах”, ХАМАС і палестинський “Ісламський джихад”. Іран повинен поважати суверенітет уряду Іраку і дозволити роззброєння, демобілізацію та реінтеграцію шиїтського ополчення. Також Іран повинен припинити підтримку хуситского ополчення і працювати над політичним вирішенням конфлікту в Ємені. Іран повинен вивести абсолютно всі сили під іранським командуванням з усієї території Сирії”, — заявив Помпео.

Він також зажадав від Ірану припинити підтримку талібану” в Афганістані і “припинити вкривати високопоставлена керівництво терористичної організації “Аль-Каїда”*. Крім того, він заявив, що Корпус вартових іранської революції повинен припинити “підтримку тероризму”.

© РИА Новини / Володимир ФедоренкоИран шукатиме “інші варіанти” при погрози його інтересам за СВПД”Взагалі-то це не ми створили цей список. Це вони (Іран) створили його”, — заявив держсекретар США.

Він також натякнув, що Вашингтон був би не проти зміни влади в Ірані. “В кінцевому підсумку іранському народу потрібно буде зробити вибір щодо його керівництва. Якщо вони швидко приймуть рішення, це буде чудово. Якщо вони вирішать не робити так, то ми будемо жорсткі до тих пір, поки не досягнемо тих результатів, про які я сказав”, — зазначив Помпео.

Санкції та воєнного стримування

До тих пір, поки Іран не виконає умови, США будуть здійснювати “безпрецедентне фінансовий тиск”, заявив Помпео.

“Ми послабимо наші зусилля (щодо санкцій) тільки тоді, коли побачимо відчутні, продемонстровані, постійні зміни в політиці Тегерана”, — сказав держсекретар.

За його словами, в даний час санкції будуть такі, що не дозволять Ірану фінансувати союзні йому сили за кордоном.

“Іран буде змушений зробити вибір — або підтримувати економіку в напівживому стані, або продовжувати витрачати дорогоцінні ресурси за кордоном. На те або інше у нього ресурсів не буде”, — сказав Помпео.

© РИА Новини / Сергій МамонтовВ Тегерані розповіли, як довго триватиме присутність Ірану в СирииПо його словами, у відповідь на дотримання вимог Вашингтон готовий до відновлення відносин з Тегераном.

“Ми були б готові припинити базові компоненти всіх наших санкцій проти режиму і будемо раді відновити повномасштабні дипломатичні і торгові відносини з Іраном і надати Ірану просунуті технології”, — сказав Помпео. Він також пообіцяв сприяти “модернізації і інтеграції економіки Ірану в світову економіку”.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваСША закликають всі країни приєднатися до нових санкцій проти ИранаПока ж вимоги не виконані, США будуть продовжувати стримувати Іран, в тому числі і військовими методами, пообіцяв Помпео. “Я буду тісно співпрацювати з міністерством оборони (США) і нашими союзниками в регіоні, щоб стримувати будь-яку іранську агресію. Ми забезпечимо свободу навігації у водах регіону. Ми будемо працювати над запобіганням будь умисним кіберактивність Ірану. Ми знайдемо іранських представників і підручних “Хезболлах” по всьому світу, і ми їх роздавимо. Іран ніколи не буде карт-бланш на домінування в регіоні”, — сказав Помпео.

У пошуку партнерів

За словами Помпео, США займуться пошуком партнерів для реалізації своєї стратегії. Він не назвав ні Росію, ні Китай в числі потенційних партнерів. І Москва і Пекін підписали СВПД разом з США, Німеччиною, Великобританією і Францією.

© AFP 2018 / Atta КепагеПомпео: США готові ввести санкції щодо Ірану проти всіх, включаючи партнерів”Ми хочемо підтримки найважливіших союзників і партнерів в регіоні і по всьому світу в реалізації стратегії, яку я виклав сьогодні. Звичайно, мова йде про наших європейських друзів, але також і про набагато більший. Я хочу, щоб австралійці, бахрейнці, єгиптяни, індійці, японці, йорданці, Кувейт, Оман, Саудівська Аравія, Південна Корея, ОАЕ і багато інших по всьому світу приєдналися до цим зусиллям проти Ісламської республіки Іран”, — заявив Помпео. За його словами, США готові до співпраці з будь-якою країною, яка “втомилася від ядерних загроз”.

До того ж він пригрозив застосовувати санкції проти всіх, хто їх порушуватиме, включаючи друзів США.

© Depositphotos / ShebekoЭксперт: США хочуть перекласти на Іран провину за розвал СВПД”Ми визнаємо, що накладені нами санкції і тиск на іранський режим будуть створювати фінансові та економічні труднощі для наших друзів… Ми хочемо почути їхні побоювання — але ми будемо притягувати до відповідальності тих, хто займається забороненим бізнесом з Іраном. Протягом наступних тижнів ми будемо посилати команди фахівців в країни по всьому світу, щоб обговорити наслідки накладених нами санкцій та вислухати інших”, — сказав Помпео.

Як очікується, санкції США призведуть до скасування багатомільярдних контрактів американських і європейських компаній в Ірані.

*Терористична організація, заборонена в РФ