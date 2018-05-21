ЄРЕВАН, 21 травня — . Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив у понеділок журналістам, що вибори в парламент країни пройдуть в максимально короткі терміни. © Sputnik / Асатур ЕсаянцВнеочередные вибори залишаються пріоритетом уряду, заявив Пашинян

Раніше Пашинян заявив, що дострокові парламентські вибори в країні можуть відбутися вже в 2018 році.

“Вибори пройдуть в максимально короткі, але логічні терміни. Тут важливі не самі терміни, а забезпечення якості виборів. Бажаним терміном може бути і тиждень, але ми хочемо провести дійсно вільні, справедливі і демократичні вибори, а для цього потрібні гарантії”, — заявив Пашинян.

За його словами, вибори пройдуть, коли будуть забезпечені гарантії проведення чесного і демократичного голосування.

У Вірменії з 13 квітня проходили акції протесту опозиції, яка виступила проти обрання екс-президента і лідера Республіканської партії Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Раніше у Вірменії вступили в силу зміни до конституції, згідно з якими самими широкими повноваженнями буде володіти прем’єр. На тлі протестів Саргсян 23 квітня, менш ніж через тиждень після обрання прем’єром, подав у відставку, а 8 травня парламент обрав на цю посаду лідера опозиції Нікола Пашиняна.