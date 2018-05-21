ТАШКЕНТ, 21 травня – . Компанія Unitel (“дочка” голландського холдингу VEON Ltd, працює під брендом Beeline Uzbekistan) виплатила штраф у 26,9 мільярда сумів (3,3 мільйона доларів) за позовом Державної інспекції з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій та телекомунікацій, повідомляє кореспондент Sputnik Узбекистан.

© Fotolia / Pavel ParmenovГенпрокуратура Узбекистану і ФБР підписали “дорожню карту” сотрудничестваСанкции до оператора застосували за недотримання нормативів радіозв’язку, послуги якої Beeline не надає, будучи стільниковим оператором. Проте Держінспекція визнала можливим покарати оператора, поставивши йому “простої радіопередавачів” — тобто норматив, завжди застосовувався до визначення якості послуг провайдерів інших видів зв’язку.

Цікаво, що позицію Unitel підтримав Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) при ООН, який направив Міністерству з розвитку інформаційних технологій і комунікацій офіційний лист з роз’ясненнями.

Зокрема, в ньому наголошується, що норматив “простий базової станції” не використовується для визначення якості надання послуг стільникового зв’язку і не міститься в Рекомендаціях МСЕ за якістю надання послуг рухомого стільникового зв’язку, які були ратифіковані Узбекистаном.

“Замість цього критерію для визначення якості надання послуг рухомого зв’язку використовуються такі показники, як покриття і доступність мережі, якість голосового зв’язку, втрата інтерактивності”, — наголошується в листі директора Бюро радиокоммуникаций МСЕ Франсуа Ранси.

Як пояснили кореспонденту Sputnik в компанії Unitel, незважаючи на виплату штрафу, вона залишає за собою право звернутися у Верховний суд і міжнародні арбітражі.

“Незважаючи на те що в цій справі проігнорована не тільки позиція Міжнародного союзу електрозв’язку, але й багаторічна правозастосовна практика Узбекистану, наша компанія якісно і в строк виконала рішення суду. Безумовно, ми розчаровані виборчим підходом до учасників ринку, коли іноземні інвестори — Beeline і Ucell — піддаються санкціям, до 40 разів перевищує аналогічні штрафи держоператорів”, — зазначив Sputnik генеральний директор Unitel Дмитро Шуков.

За його словами, безпрецедентний факт застосування до стільникової компанії загальноприйнятих нормативів якості зовсім іншого виду радіозв’язку, телебачення і радіомовлення, незважаючи на роз’яснення МСЕ, зовсім не радує. Він також додав, що останнім часом, на жаль, дії регулятора важко прогнозувати і це також не додає оптимізму.

Компанія Unitel була заснована в 1996 році. З 12 вересня 2006 року Unitel надає послуги під торговою маркою Beeline. В даний час Beeline є найбільшим оператором зв’язку в Узбекистані. За підсумками 2017 року абонентська база компанії наблизилася до позначки в 10 мільйонів.

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