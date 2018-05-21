Зарплата суддів Антикорупційного суду буде на рівні суддів Верховного суду – це близько 6-7 тис. доларів.

Про це розповів член робочої групи з Антикорупційного суду Георгій Вашадзе

Також у законопроект включили пропозицію президента Петра Порошенка про те, що в міжнародних експертів повинна бути зарплата.

“Я не вірю, що кваліфікований фахівець буде 2 роки безкоштовно працювати на іншу країну”, – зазначив Вашадзе.

Відзначається, що зарплата експертів, складе близько 7 тис. доларів. Також їм будуть оплачувати перельоти та проживання.