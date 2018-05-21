Військове рішення проблеми КНДР стане єдино можливим варіантом у випадку, якщо Пхеньян спробує обдурити президента США Дональда Трампа в ході очікуваних переговорів

З таким твердженням виступив у неділю в інтерв’ю телеканалу Fox News американський сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем.

“Якщо вони (представники КНДР. – Ред.) не з’являться на переговорах – це означає кінець дипломатії, якщо вони з’являться і спробують грати з Трампом – це означає, що військовий конфлікт залишиться єдино можливою річчю, і, якщо буде військовий конфлікт з Північною Кореєю, то програють вони, а не ми”, – передає видання слова Грема.

За словами сенатора, Трамп сказав йому, що має намір вирішити проблему КНДР протягом свого нинішнього терміну на посаді глави держави.

“Президент Трамп сказав мені три дні тому, що він хоче закінчити це так, щоб виграли обидві сторони”, – зазначив Грем, кажучи про переговори з Пхеньяном. Як зазначив сенатор, президент вважає, що “це можливо”.

“Але, якщо вони відмовляться від переговорів, якщо вони будуть грати з ним, тоді ми покінчимо з вихідної від Північної Кореї загрозою для американської землі протягом його першого терміну, і я дозволю вам самим здогадатися, як це може виглядати”, – зазначив Грем.

Сенатор також стверджував, що США не збираються домагатися повалення лідера КНДР Кім Чен Ина або ж насаджувати демократію в цій країні.

“Ми намагаємося змусити їх відмовитися від програми зі створення ядерної зброї”, – сказав він.