Церемонія пройшла в штаб-квартирі ЦРУ.

У понеділок, 21 травня, Джина Хаспел прийняла присягу нового директора Центрального розвідувального управління США.

Відзначається, що в церемонія пройшла в штаб-квартирі ЦРУ в Ленглі в присутності президента США Дональда Трампа, віце-президента Майкла Пенси і ряду міністрів американської адміністрації.

Навколо можливого призначення піднімалася галас у зв’язку з чутками про застосування Хаспел жорстких методів допитів, які можуть трактуватися як тортури, і знищення відеозаписів подібних допитів, – кандидат навіть думала відмовитися від посади.