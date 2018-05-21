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Жінка вперше стала главою ЦРУ

21.05.2018

Женщина впервые стала главой ЦРУЦеремонія пройшла в штаб-квартирі ЦРУ.

У понеділок, 21 травня, Джина Хаспел прийняла присягу нового директора Центрального розвідувального управління США.

Відзначається, що в церемонія пройшла в штаб-квартирі ЦРУ в Ленглі в присутності президента США Дональда Трампа, віце-президента Майкла Пенси і ряду міністрів американської адміністрації.

Навколо можливого призначення піднімалася галас у зв’язку з чутками про застосування Хаспел жорстких методів допитів, які можуть трактуватися як тортури, і знищення відеозаписів подібних допитів, – кандидат навіть думала відмовитися від посади.

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