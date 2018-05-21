ЛОНДОН, 21 травня – , Марія Тютюн. Посольство РФ в Лондоні вказало на те, що британські власті вирішили залишити без коментарів арешт глави Україна Кирила Вишинського, незважаючи на міжнародну увагу до цієї теми, заявив представник дипмісії.

© REUTERS / StringerЗащита подала апеляцію на арешт Вишинського”Затримання українськими властями журналіста викликало обурення в усьому світі. Його засудили ряд країн, міжнародних організацій і професійних організацій журналістів, включаючи Національний союз журналістів Великобританії. На жаль, британські влади, часто закликають до дотримання принципу свободи слова в Росії і в інших країнах, в цей раз вважали за краще промовчати”, — зазначив співрозмовник агентства.

© РИА Новини / Антон ДенисовКиселев розповів про можливий обмін арештованого Вишинського”Навпаки, посол Сполученого Королівства в Україні Джудіт Гоф використовувала трибуну Львівського медіафоруму не для докору наруги над проповедуемыми її країною цінностями, а для оголошення про те, що Лондон виділяє Києву 5 мільйонів фунтів в 2018-2019 році на “підвищення медіаграмотності та боротьбу з дезінформацією”, тобто на ведення силами українців інформаційної війни проти Росії. Ясно, що в цих умовах свобода слова і безпеку журналістів, які висловлюють іншу точку зору, до числа пріоритетів британського уряду не відноситься”, — сказав представник посольства.

Співробітники служби безпеки України 15 травня увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, вони провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок стало відомо про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. У четвер суд у Херсоні заарештував Вишинського на 60 днів без можливості внесення застави.

© Віталій ПодвицкийСвобода слова по-українськи