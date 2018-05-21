ЄРЕВАН, 21 травня — . Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в понеділок заявив журналістам, що не скористається запропонованою їм за амністією штрафів за порушення правил дорожнього руху. © Пашинян розповів, як буде вирішувати проблему політв’язнів

Раніше на засіданні уряду прем’єр запропонував начальнику поліції і міністру юстиції розробити механізми списання штрафів за порушення ПДР і припинити штрафувати за перетин суцільної лінії. Він зазначив, що з-за порушень, зафіксованих радарами та відеокамерами, у водіїв накопичилися величезні штрафи і пені.

“Амністія по штрафах обов’язково буде, але сам я нею не скористаюся. Я обіцяю виплатити всю суму штрафів, якщо вони у мене ще залишилися”, — заявив Пашинян.

Він зазначив, що повідомлення про штрафи йому, як водієві, приходили не часто.