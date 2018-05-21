КАРАКАС, 21 травня — . Міністерство закордонних справ Мексики після проведення президентських виборів у Венесуелі оголосило про відкликання посла з цієї країни, а також попередило про ризики при веденні в ній бізнесу.

© РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийВенесуэльцы у Мексиці протестують проти виборів президента”Міністерство закордонних справ повідомляє, що не визнає законності виборчого процесу у Венесуелі, який завершився 20 травня… Уряд вирішив зробити наступні дії. Відкликати для консультацій посла Мексики в цій країні Эрендиру Пас Кампос, викликати посла Венесуели, щоб висловити позицію Мексики, і зробити попередження мексиканському фінансового та банківського сектору про ризики, з якими вони можуть зіткнутися при операціях з урядом Венесуели”, — йдеться в комюніке МЗС.

Президентські вибори відбулися у Венесуелі 20 травня. За даними Національної виборчої ради, 5,8 мільйона виборців підтримали чинного главу держави Ніколаса Мадуро, 1,8 мільйона громадян виступили за основного кандидата від опозиції Енрі Фалькона.