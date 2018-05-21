МОСКВА, 21 травня — . Президент Ірану Хасан Роухани заявив, що США, які озвучили нові вимоги щодо Тегерана, не можуть вирішувати за весь світ. © Fotolia / Emanuele MazzoniПомпео назвав умови для нової угоди з Іраном

Раніше держсекретар США Майк Помпео виступив у понеділок з програмною промовою, виклавши список з 12 вимог до Ірану після одностороннього виходу Вашингтона з міжнародних домовленостей з іранського атому.

“Хто ви такий, щоб вирішувати за Іран і за весь світ”, — цитує відповідь Роухани телеканал Press TV.

У промові Помпео крім вимог щодо ядерного нерозповсюдження, США вимагають від Ірану зміни всієї політики в регіоні. Зокрема, США наполягають, щоб Іран надав МАГАТЕ безпрецедентний допуск на свої об’єкти, зупинив розробку балістичних ракет і припинив підтримку терористичних угруповань на Близькому Сході, включаючи “Хезболла” і ХАМАС.