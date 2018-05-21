ДОХА, 21 травня — . МЗС Бахрейну в понеділок заявив про “повну підтримку нової американської стратегії щодо Ірану”, ставши першою арабською країною, відкрито высказавшей таку позицію. © REUTERS / Raheb Homavandi/File PhotoСогласится Іран на умови США? Думка політолога

Держсекретар США Майк Помпео виступив у понеділок з програмною промовою, виклавши список з 12 вимог до Ірану після одностороннього виходу Вашингтона з міжнародних домовленостей з Тегераном. Помпео зажадав від Ірану дотримуватися всі основні положення Спільного всеосяжного плану дій, якого США вийшли, а також ряд інших вимог, що стосуються політики іранського керівництва в регіоні і в власній країні.

“Королівство Бахрейн повністю підтримує американську стратегію щодо Ірану, про яку сьогодні оголосив держсекретар США Майк Помпео, яка відображає наполягання протистояти небезпеці іранської політики, спрямованої проти безпеки і стабільності в регіоні, та усунути прогалини, пов’язані з прийняттям ядерної угоди з Іраном, а також реалізувати заборону на іранську програму з розвитку балістичних ракет”, — йдеться в заяві міністерства.

МЗС Бахрейну вказав на необхідність відповіді Ірану на всі вимоги для встановлення миру і врегулювання конфліктів в регіоні, зробивши його вільним від зброї масового ураження.