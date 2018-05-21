ЛОНДОН, 21 травня – , Марія Тютюн. Колишній мер Лондона Кен Лівінгстон оголосив про вихід з Лейбористської партії у зв’язку із звинуваченнями в антисемітизмі, що звучать на його адресу. Алекс МакнотонБританские євреї звинуватили Корбіна в “солідарності з антисемітами”

У 2016 році партія призупинила членство Лівінгстона. Тоді з’ясувалося, що парламентарій Зв Шах у 2014 році скопіювала на свою сторінку пост з пропозицією перемістити Ізраїль в США, забезпечивши його коментарем “Проблема вирішена”. Це викликало бурю обурення з боку колег депутата. Лівінгстон вирішив заступитися за колегу, заявивши, що “Гітлер підтримував сіонізм до того, як збожеволів і вбив шість мільйонів євреїв”. В результаті Лейбористська партія призупинила членство обох депутатів до завершення розслідування. Лівінгстон, тим часом, продовжував наполягати на тому, що Гітлер на початку своєї політичної кар’єри висловлювався за переселення євреїв на територію нинішнього Ізраїлю. За словами колишнього мера Лондона, нападки на нього пов’язані з тим, що в британських школах про цих історичних фактах його колегам не розповідали.

“Я не сприймаю звинувачень в тому, що я приніс погану славу Лейбористкой партії, ні в тому, що я якимось чином винен у антисемітизмі. Я почуваю огиду до антисемітизму, я боровся з ним все життя і продовжу це робити. Я також розумію, що те, як я вів історичний суперечка, образила і засмутило єврейську громаду. Я глибоко шкодую про це”, — повідомив Лівінгстон на своїй сторінці в Facebook.

“Я лояльно ставлюся до Лейбористської партії і до Джеремі Корбину. Однак будь-яке нове дисциплінарне стягнення щодо мене може затягнутися на місяці і навіть роки, відволікаючи увагу від політики Джеремі. Тому з великою печаллю я покидаю партію. Нам відчайдушно необхідний кінець правління торі, прихід уряду під керівництвом Корбіна і закінчення політики економії. Я продовжу працювати в цьому напрямку і дякую всім, хто поділяє цю мету і хто підтримував мене в моїй власній політичній кар’єрі”, — зазначив Лівінгстон.

Лівінгстон був мером Лондона з 2000 по 2008 рік, після чого програв вибори Борису Джонсону.