БУЕНОС-АЙРЕС, 21 травня — . Аргентина, Австралія, Канада, Чилі, США і Мексика не визнають підсумків виборів президента Венесуели, заявив у понеділок глава аргентинського МЗС Хорхе Форі.

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsООН не коментує підсумки виборів у Венесуелі”Уряду Аргентини, Австралії, Канади, Чилі, США і Мексики виступають проти відсутності законності у венесуельському виборчому процесі і не визнають вчорашній виборний процес, який був скликаний таким незаконним установою, як Національне установчі збори”, — заявив Фори в ході зустрічі глав МЗС G20 в аргентинській столиці.

Також міністр зазначив, що шість країн “Групи двадцяти” розглядають введення політичних та економічних санкцій проти Венесуели, але без негативного впливу на народ країни.

© AP Photo / Ariana CubillosСША пообіцяли “відновити демократію” у Венесуелі”Заявляємо, що рішення венесуельського кризи має бути досягнуто мирним шляхом, з венесуельським народом як головної дійової особи”, — йдеться в спільній заяві міністрів.

Міжнародне співтовариство повинне “просувати ініціативи, які допомогли б відновити демократію і права людини” у Венесуелі, наголошується в документі.

За останніми даними Національної виборчої ради (НІК) Венесуели, чинний глава держави Ніколас Мадуро переміг на виборах і набрав 6,19 мільйона голосів виборців після підрахунку 98,78% бюлетенів. Він займе посаду глави держави в 2019-2025 роках.