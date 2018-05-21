Повінь – зміна системи

Menu
Close

Шість країн відмовилися визнавати підсумки виборів у Венесуелі

21.05.2018

БУЕНОС-АЙРЕС, 21 травня — . Аргентина, Австралія, Канада, Чилі, США і Мексика не визнають підсумків виборів президента Венесуели, заявив у понеділок глава аргентинського МЗС Хорхе Форі.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsООН не коментує підсумки виборів у Венесуелі”Уряду Аргентини, Австралії, Канади, Чилі, США і Мексики виступають проти відсутності законності у венесуельському виборчому процесі і не визнають вчорашній виборний процес, який був скликаний таким незаконним установою, як Національне установчі збори”, — заявив Фори в ході зустрічі глав МЗС G20 в аргентинській столиці.

Також міністр зазначив, що шість країн “Групи двадцяти” розглядають введення політичних та економічних санкцій проти Венесуели, але без негативного впливу на народ країни.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018© AP Photo / Ariana CubillosСША пообіцяли “відновити демократію” у Венесуелі”Заявляємо, що рішення венесуельського кризи має бути досягнуто мирним шляхом, з венесуельським народом як головної дійової особи”, — йдеться в спільній заяві міністрів.

Міжнародне співтовариство повинне “просувати ініціативи, які допомогли б відновити демократію і права людини” у Венесуелі, наголошується в документі.

За останніми даними Національної виборчої ради (НІК) Венесуели, чинний глава держави Ніколас Мадуро переміг на виборах і набрав 6,19 мільйона голосів виборців після підрахунку 98,78% бюлетенів. Він займе посаду глави держави в 2019-2025 роках.

Читайте також:   У ДНР кваліфікували як теракт обстріл машини силовиками
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *