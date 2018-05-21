РИМ, 21 травня — , Олександр Логунов. Дерево впало в понеділок на автобус з туристами у Флоренції, повідомляє італійська пожежна служба.

© Fotolia / spotmatikphotoНа півночі Італії перекинувся автобус, 26 осіб раненыПо інформацією місцевих ЗМІ, в автобусі, який стояв на світлофорі на одній з флорентійських набережних, перебувала група південнокорейських туристів.

В результаті падіння великої липи на задню частину транспортного засобу постраждали від 12 до 14 осіб, з них сім були доставлені в лікарню. Один турист перебуває у важкому стані.

Двох застрягли в салоні людина довелося діставати прибулим на місце рятувальникам. Невеликі травми також отримала жінка, яка сиділа за кермом сусіднього автомобіля.

Причиною інциденту називають негоди, що обрушилася на Флоренцію незадовго до нього. Впало дерево перегородило набережну, що призвело до зміни дорожнього руху в районі місця події. Відзначається, що пожежники його оперативно розпиляли.