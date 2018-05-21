БУЕНОС-АЙРЕС, 21 травня – . Аргентина, Австралія, Канада, Чилі, США і Мексика закликали владу Венесуели відкрити гуманітарний канал для отримання допомоги від міжнародного співтовариства, йдеться в спільній заяві, зачитаній головою МЗС Аргентини Хорхе Форі на полях міністерської зустрічі G20.

© AFP 2018 / Juan BarretoШесть країн відмовилися визнавати підсумки виборів в ВенесуэлеПо останніми даними Національної виборчої ради (НІК) Венесуели, чинний глава держави Ніколас Мадуро переміг на виборах президента і набрав 6,19 мільйона голосів виборців після підрахунку 98,78% бюлетенів. Він займе посаду глави держави в 2019-2025 роках.

“Наші уряди закликають авторитарний режим Мадуро… визнати кризу і встановити гуманітарний канал, який міг би дозволити невідкладно отримувати допомогу міжнародного співтовариства, в тому числі продовольство і медикаменти”, — йдеться в спільній заяві.

“Це (продовольство і медикаменти) — найважливіша потреба на даному етапі для венесуельського народу”, — наголошується в документі.

Гуманітарний, соціальний, економічний криза, а також криза в галузі охорони здоров’я, який переживає Венесуела, загострилося і викликає велику тривогу, це підтверджує результат венесуельців зі своєї країни, йдеться в тексті. Ця ситуація становить загрозу в регіональному плані, підкреслюється в документі.