МОСКВА, 21 травня — . Держсекретар США Майк Помпео назвав умови, при яких Вашингтон піде на нову угоду з Іраном щодо ядерної програми. Попереднє Вашингтон розірвав на початку травня. © AP Photo / Vahid Salemi”Відмінне” рішення. Як Трамп кидає “іранську угоду” у переробку

Вимоги Вашингтона

Як зазначив глава зовнішньополітичного відомства, слова якого наводить Associated Press, Тегеран повинен припинити підтримку повстанців-хуситов в Ємені і шиїтського руху “Хезболла” в Лівані, “вивести всі сили” з Сирії і “перестати погрожувати Ізраїлю”.

Також держсекретар заявив, що ісламська республіка зобов’язана звільнити всіх громадян США”, пропали безвісти або утримуваних “за брехливими звинуваченнями”.

Крім того, Вашингтон розраховує отримати “беззаперечний доступ до всіх ядерних об’єктів в країні.

Всього, за словами Помпео, список вимог включає в себе 12 пунктів.

“Деяким цей список може здатися довгим, але це просто відображення величезних масштабів згубної поведінки Ірану”, — заявив держсекретар. © AFP 2018 / STRМнение: Америка марить ідеєю зміни режиму в Ірані

До тих пір, поки Іран не виконає умови, США будуть здійснювати “безпрецедентне фінансовий тиск”, заявив Помпео.

Крім того, держсекретар пригрозив стримувати Іран військовими заходами.

“Ми знайдемо іранських представників і підручних “Хезболлах” по всьому світу, і ми їх роздавимо. Іран ніколи не буде карт-бланш на домінування в регіоні”, — заявив він.

Президент Ірану Хасан Роухани у відповідь заявив, що США не можуть вирішувати за країну і за весь світ.

Мотиви США

Політолог Андрій Колядин в ефірі радіо Sputnik прокоментував умови, висунуті Ірану, в ефірі радіо Sputnik прокоментував політолог Андрій Колядін. © REUTERS / Amir СоһепИзраиль США дав привід для нової великої війни

За його словами, для керівництва США дуже важливо переглянути умови старої угоди з Іраном, тому що Дональду Трампу важливо мати можливість сказати, що він досяг нових угод. Однак, як вважає політолог, вимоги встановлюються настільки жорсткі, що Іран явно на них не погодиться.

На його думку, обіцянку США розвивати економіку Ірану і надати цій країні просунуті технології також навряд чи викличе довіру Тегерана.

“Я не дуже вірю, що США створять передумови для прискореного економічного розвитку Ірану. Одне з основних напрямів США — це, навпаки, створення товарних переваг для своєї країни за допомогою санкцій. Тому повірити, що вони раптом відмовляться від цієї політики і дадуть розвиватися країнам-конкурентам, досить важко”, — сказав Колядін.

Іранська ядерна угода

© REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/File PhotoИ ти, Брут: Європа не розірве угоду з Іраном через СШАСделку з Іраном в 2015 році уклала “шістка” міжнародних посередників — Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина. Учасники угоди прийняли Спільний комплексний план дій (СВПД). Його виконання знімало з Тегерана введені раніше економічні і фінансові санкції з боку Ради безпеки ООН, США і Євросоюзу, накладені через ядерних розробок.

Трамп неодноразово критикував угоду, звинувачуючи Тегеран в порушенні СВПД, а 8 травня оголосив про вихід Вашингтона з угоди.

При цьому американський лідер пообіцяв не тільки повернути старі санкції, але і ввести нові обмеження.