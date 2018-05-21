ВАШИНГТОН, 21 травня — . Дональд Трамп заборонив американським громадянам і юридичним особам операції з суверенним боргом Венесуели, йдеться в указі американського президента. © AP Photo / Ariana CubillosСША пообіцяли “відновити демократію” у Венесуелі

Крім того, тепер не можна використовувати в якості застави будь-які боргові зобов’язання Венесуели і частки в будь-яких компаніях і організаціях, де Венесуела володіє більш ніж 50% акцій.

Як розповів журналістам під час телефонної розмови високопоставлений представник адміністрації США, таким чином Вашингтон обмежує можливості режиму розпродавати державні активи за копійчаними цінами за рахунок венесуельського народу”.

За його словами, заборона на придбання боргу “включає всю дебіторську заборгованість, пов’язану з американцями або особами, які перебувають у США”. © AFP 2018 / Federico РаггаЭксперт назвав чотири сценарії розвитку ситуації у Венесуелі після виборів

“Це включає також обов’язок державної нафтової компанії”, — сказав представник адміністрації.

Раніше держсекретар Майк Помпео заявив, що США незабаром зроблять економічні та дипломатичні заходи для “відновлення демократії” у Венесуелі, де напередодні пройшли президентські вибори.

За даними Національної виборчої ради Венесуели, чинний глава держави Ніколас Мадуро отримав 5,8 мільйона голосів (близько 68%). Всього в голосуванні взяли участь трохи більше 46% виборців.

США назвали вибори фіктивними, а їх результат — нелегітимним. У російському МЗС заявили, що така позиція створює небезпечний прецедент. Як зазначили у відомстві, таким чином Сполучені Штати та деякі інші держави пов’язують легітимність виборчого процесу не з позицією міжнародних спостерігачів, а з точкою зору окремих країн.