МАДРИД, 21 травня – . Іспанський уряд надасть фінансову допомогу Палестині у розмірі 1,2 мільйона євро, випливає з повідомлення МЗС Іспанії. © AP Photo / Majdi MohammedИспания закликала Ізраїль до “пропорційного використання сили” в Газі

Перша частина грошей – 600 тисяч євро – буде перерахована в Управління ООН з координації гуманітарних питань. Друга частина – ще 600 тисяч – буде спрямована на допомогу Палестині через Червоний Хрест.

“Негайний гуманітарний відповідь, запитаний Об’єднаними Націями, спрямований на покращення надання термінової медичної допомоги, особливо у зв’язку з нестачею медикаментів та одноразового медичного обладнання (маски, рукавички, шприци тощо)”, — пояснюється в повідомленні МЗС Іспанії.

За оцінкою замофициального представника генсека ООН Фархана Хака, необхідна палестинському народу допомога становить 539,7 мільйона доларів – включаючи Сектор Газа, Західний берег і Східний Єрусалим. Причому 75% цієї суми необхідно направити до Сектора Газа.