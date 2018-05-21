ВАШИНГТОН, 21 травня — . США інформували КНР і РФ, що, на їх думку, тільки підконтрольна опозиції Національна асамблея Венесуели може випускати держборг, заявив журналістам високопоставлений представник адміністрації США. © AFP 2018 / Juan BarretoСША ввели обмеження на операції з держборгом Венесуели

“У нас були цілком конкретні обговорення з Китайською Народною Республікою про те, щоб вони не розбазарювали кошти (вкладаються в держборг чинного уряду Венесуели — ред.)… Ми попередили, що єдина організація, що уповноважена це робити (випускати держборг — ред.) — це Національна асамблея, тільки вона уповноважена вирішувати випуск нового боргу”, — сказав представник адміністрації.

“Ми вели аналогічні дискусії з Росією”, — додав він.