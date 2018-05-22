США наполягають на скасування визнання грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію вивести свої війська з грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Про це він заявив під час зустрічі у Вашингтоні з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі.

“Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії в міжнародно визнаних кордонах. Ми закликаємо Росію виконати всі її зобов’язання за Угодою про припинення вогню від 2008 року, вивести свої сили на доконфликтные позиції”, – заявив державний секретар США.

Крім того, Помпео заявив, що США наполягають на скасування визнання грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії незалежними державами і забезпечення вільного доступу гуманітарної допомоги в ці регіони.

У 2018 році виповниться десять років з моменту вторгнення Росії до Грузії і окупацію росіянами Абхазії і Південної Осетії.