ВАШИНГТОН, 21 травня – . Незалежний сенатор від штату Вермонт 76-річний Берні Сандерс прийняв рішення переобиратися в сенат в листопаді 2018 року.

© AFP 2018 / Atta КепагеПомпео: США готові ввести санкції щодо Ірану проти всіх, включаючи партнерів”В разі переобрання ви можете бути впевнені, що я і надалі буду самим запеклим опонентом в Сенаті правого екстремізму (президента США Дональда) Трампа та керівництва республіканців. Але бути анти-Трампом і анти-Республіканцем недостатньо. Ми повинні продовжувати нашу боротьбу за прогресивну порядку денного, яка буде протистояти олігархії і поліпшить життя трудящих по всій країні”, — йдеться у зверненні Сандерса до прихильників.

У своєму листі він знову піддав критиці рішення чинної адміністрації в області охорони здоров’я і податків, а також особисто Трампа.

© От любові до ненависті. Арабська молодь проміняла США на Росію”У нас є президент, який не тільки патологічний брехун, але і той, хто намагається виграти голосу (виборців), розділивши нашу націю на основі кольору нашої шкіри, нашої країни походження, нашої релігії, нашого підлоги або сексуальної орієнтації. Крім того, і це небезпечно, він підриває наші демократичні інститути, намагаючись підштовхнути нас до суспільства авторитарного типу”, — пише Сандерс.

© AFP 2018 / Juan BarretoСША ввели обмеження на операції з держборгом ВенесуэлыСандерс в 2016 році балотувався в президенти США, але в ході праймеріз Демократичної партії програв Хілларі Клінтон, яка в підсумку поступилася Трампу на загальних виборах. Соціологічні опитування показували, що Сандерс був більш популярний, ніж Трамп. Але, як з’ясувалося, керівництво Демократичної партії США спочатку подыгрывало Клінтон на шкоду Сандерсу. Скандал закінчився відставкою керівництва партії.

Пост сенатора Сандерс обіймає з 2007 року.

В ході виборів в листопаді 2018 року буде переобиратися третину сенату і вся палата представників конгресу США.