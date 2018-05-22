БРЮССЕЛЬ, 21 травня — . Заяви держсекретаря США Майка Помпео по Ірану не пояснюють, як вихід із ядерної угоди допоможе зробити регіон більш безпечним від загрози ядерного розповсюдження, альтернативи цій угоді немає, заявила в понеділок глава дипломатії ЄС Федеріка Могерини. Раміль СитдиковГлава МЗС Ірану розкритикував дипломатичну політику США

“Ми уважно вислухали виступ держсекретаря США Майка Помпео, адресований не тільки іранської аудиторії, але і всім тим, хто підтримує спільний комплексний план дій (СВПД)”, — йдеться в поширеній заяві Могерини.

“Виступ держсекретаря Помпео не показало, як вихід з СВПД зробив чи зробить регіон більш безпечним від загрози ядерного розповсюдження або як це ставить нас у більш вигідне положення, щоб вплинути на поведінку Ірану в областях, що виходять за рамки угоди. Альтернативи йому немає”, — наголошується в повідомленні.

Могерини підтвердила, що ЄС прихильний виконання угоди до тих пір, поки Іран буде виконувати всі свої зобов’язання в ядерній галузі, як він це робить і досі. © REUTERS / Raheb Homavandi/File PhotoПомпео назвав умови для нової угоди США з Іраном

Глава дипломатії ЄС зазначила, що спільний план ніколи не призначався для вирішення всіх питань у відносинах з Іраном, а заклопотаність з приводу регіональної політики Тегерана регулярно висловлюється ЄС в діалозі з владою цієї країни.

“Ядерна угода з Іраном і його подальша підтримка є важливими досягненнями міжнародної дипломатії, яка гарантує, що ядерний потенціал Ірану залишається виключно в мирних цілях”, — уклала Могерини.