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В ЄС не почули від США пояснень, як вихід з СВПД допоможе працювати з Іраном

22.05.2018

БРЮССЕЛЬ, 21 травня — . Заяви держсекретаря США Майка Помпео по Ірану не пояснюють, як вихід із ядерної угоди допоможе зробити регіон більш безпечним від загрози ядерного розповсюдження, альтернативи цій угоді немає, заявила в понеділок глава дипломатії ЄС Федеріка Могерини.Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Раміль СитдиковГлава МЗС Ірану розкритикував дипломатичну політику США

“Ми уважно вислухали виступ держсекретаря США Майка Помпео, адресований не тільки іранської аудиторії, але і всім тим, хто підтримує спільний комплексний план дій (СВПД)”, — йдеться в поширеній заяві Могерини.

“Виступ держсекретаря Помпео не показало, як вихід з СВПД зробив чи зробить регіон більш безпечним від загрози ядерного розповсюдження або як це ставить нас у більш вигідне положення, щоб вплинути на поведінку Ірану в областях, що виходять за рамки угоди. Альтернативи йому немає”, — наголошується в повідомленні.

Могерини підтвердила, що ЄС прихильний виконання угоди до тих пір, поки Іран буде виконувати всі свої зобов’язання в ядерній галузі, як він це робить і досі.Иранский флаг в Персидском заливе. © REUTERS / Raheb Homavandi/File PhotoПомпео назвав умови для нової угоди США з Іраном

Глава дипломатії ЄС зазначила, що спільний план ніколи не призначався для вирішення всіх питань у відносинах з Іраном, а заклопотаність з приводу регіональної політики Тегерана регулярно висловлюється ЄС в діалозі з владою цієї країни.

“Ядерна угода з Іраном і його подальша підтримка є важливими досягненнями міжнародної дипломатії, яка гарантує, що ядерний потенціал Ірану залишається виключно в мирних цілях”, — уклала Могерини.

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