МОСКВА, 21 травня — . Популярна мережу фастфуду відкинула пропозицію Консервативної партії Великобританії, яка планувала залучати до своїх лав молодь з допомогою знижок у закладах громадського харчування, повідомляє газета Mirror. У Британії депутат заснув під час дебатів по Brexit

Керівництво торі в числі інших бонусних програм для політичних новобранців розглядало дискаунт в мережі закусочних Nando’s.

“У нас немає політичної приналежності. У нас немає і не буде політичних дисконтних карт. Ми надаємо знижки тільки поліції, пожежникам, співробітникам швидкої допомоги і співробітникам моз”, — заявив виданню представник мережі.

Nando’s — велика міжнародна мережа громадського харчування зі штаб-квартирою в ПАР, заснована в 1987 році, спеціалізується на гострих страв з курки. У мережі близько 1000 закладів у 30 країнах світу, в тому числі у Великобританії.